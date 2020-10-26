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【港股追蹤】兗州煤業季績有改善 管理層表明派高息

股樓投資 14:48 2020/10/26

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兗州煤業（01171）上月底發公告，有意斥巨資從母公司兗礦集團注入資產，與兗礦集團簽署了交易協議，以183.55億元人民幣，收購兗礦集團持有的多項權益。消息公布後，股價反而遭到洗倉，曾單日跌超過10%，外界亦對交易存有疑問。但隨著公司季度業績理想，加上發公告澄清外界對上述交易的謠言等消息出現，股價有望見底回升。

集團公布，截至今年9月底止，首三季業績收入達1,541.47億元（人民幣，下同），按年增長2.3%。純利則按年下跌18.5%，至56.9億元，但比起上半年純利同比下跌21.7%，有輕微改善，每股盈利1.164元。

【港股追蹤】季度業績好過預期 鞍鋼獲大行睇好，詳情請按見下頁

公司同時公布，為提高股東回報，公司著眼於企業的長遠和可持續發展，在綜合考慮公司實際經營情況、發展戰略、股東意願、社會資金成本、外部融資環境等因素的基礎上，擬將公司今年至2024年度現金分紅比例提高，並確定為公司在各會計年度分配的現金股利總額，應佔公司該年度扣除法定儲備後淨利潤的約50%，且每股現金股利不低於0.5元。

若以現價5.38港元計，0.5元股息相等於約0.58港元，即現價股息率超過10厘，可謂非常慷慨。翻查資料，集團近兩年均派發超過0.5元的末期息，其中去年中期業績時，更派發超過1元的特別股息，曾經令股價一度抽高，但之後無以為繼。

因此，就算股份表明會派高息，估計對股價只有短暫刺激，煤炭行業今年受疫情拖累，業績平平，加上中央大力推動清潔能源，相信業績未必有顯著改善空間，投資者留意高息率的同時，亦需注意公司經營狀況。

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記者：葉志偉

 

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香港股票 行業 兗州煤業（01171）

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