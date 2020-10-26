【本周市場焦點】「FAAMG」本周放榜　留意美國第三季GDP數據

美股財報季上周已經開啟，投資者愛股「FAAMG」：Facebook（FB）、Amazon（AMZN）、Apple（ AAPL） 、微軟（MSFT）、以及Google母企Alphabet（GOOGL），將於本周放榜。受新冠疫情影響，今年資金蜂擁入以「FAAMG」為代表的科技股，公司股價攀升速度遠遠超過企業盈利增長速度，屆時投資者可通過公司財報，重新審視大型科技股的基本面。

除了「FAAMG」以外，逾180間標指成分股亦將於本周公布業績消息，包括波音（BA）、3M (MMM)、萬事達 (MA)、Twitter (TWTR)、Starbucks (SBUX)、以及輝瑞藥廠 (PFE)、禮來藥廠 (LLY) 等。根據Factset數據，目前已公布業績的標指成分股中，85%的業績優於預期。

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另外周四（29日）公布的美國第三季國內生產總值（GDP）亦是市場焦點，目前市場預測隨著美國經濟復甦，第三季GDP將增長31.8%，上季度則錄得31.4%破紀錄跌幅。另外市場還將持續關注美國總統大選選情以及新一輪紓困方案的談判。

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編輯：李勝男