【逆市開店】鮨白鳥11月尖沙咀開業　日本主廚日本食材吸客

▲ 日式料理店鮨白鳥將於11月上旬開始試業，選址尖沙咀，並選用日本直送食材入饌。（鮨白鳥提供圖片）

疫情下無法去日本，日式料理店逆市開店吸引一眾哈日族。鮨白鳥將於11月上旬開始試業，選址尖沙咀，餐廳佔地800平方呎，內設30個座位，室內設計用上樸實的原木及傳統和紙營造質樸的自然美，讓賓客在香港都能體驗到日本低調簡潔的生活文化。

【洪瑞珍擴充】洪瑞珍三文治成功闖海外 「俘虜」顧客有咩招數？

【大閘蟹】 蟹麵專門店「上三兩」進駐K11 MUSEA 大閘蟹菜式掀打卡熱潮

餐廳由來自日本九州的資深大廚原田誠親自主理，適逢秋冬將以一系列當季食材入饌，當中有來自北海道的秋刀魚、馬糞海膽及赤海膽，更有選取自熊本縣的對馬鯖魚。而蝦蟹作為秋冬的食材焦點之一，餐廳帶來熊本縣的伊勢海老及緋扇貝（又稱日月貝）。

除了海產外，餐廳更將引入進口自日本九州的極上A5熊本和王，亦選用日本九州產的日光米。三款主廚發辦菜單，將於午市及晚市時段供應，訂價由每位450元（午市）及980元（晚市）起。

鮨白鳥

地址：九龍尖沙咀棉登徑8號凱譽地下G13號舖

時間：星期一至日中午12時至下午3時，及晚上6時至午夜12時

【逆市開店】純素珍珠奶茶Mother Pearl登陸中環 創辦人：店面排隊有增無減

【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？ 網銷、零售折扣和你看（不斷更新）<<<不會錯過慳錢省時的機會

責任編輯：朱悅瀅