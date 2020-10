土耳其總統諷馬克龍有精神病 法國召回大使抗議

法國教師因展示伊斯蘭教先知穆罕默德漫畫而遭殺害,激化法國和一眾伊斯蘭國家的矛盾。土耳其總統埃爾多安直指,馬克龍已經失去方向(lost his way),又稱對方需要接受精神治療,暗諷馬克龍有精神病。法國對此不滿,召回法國駐土耳其大使以示抗議。

阿拉伯國家罷買法國貨 斥馬克龍不尊重宗教自由【下一頁】

法國教師遇害案,因為馬克龍形容是「伊斯蘭恐怖主義」(Islamist terrorism)事件,令國內爭議上升至外交層面,引發法國和其他伊斯蘭教國家不和,近年表現強勢的土耳其更是對法國作出尖銳攻擊。

土耳其總統埃爾多安(Tayyip Erdogan)周日(25日)發表電視演說,他表示:

「統治法國的那個人已經失去方向。他整天都在談論埃爾多安。先看看自己和想去的地方。我昨天已經在開塞利說了,他是一個病例,他真的必須接受檢查。」

(The person in charge of France has lost his way. He goes on about Erdogan all day. Look at yourself first and where you are going. I said in Kayseri yesterday, he is a case and he really must be checked up)