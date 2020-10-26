  • 27°C
香港時間 : 20201026日 (一) 15:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

土耳其總統諷馬克龍有精神病 法國召回大使抗議

環球政治 14:37 2020/10/26

分享：

法國教師因展示伊斯蘭教先知穆罕默德漫畫而遭殺害，激化法國和一眾伊斯蘭國家的矛盾。土耳其總統埃爾多安直指，馬克龍已經失去方向（lost his way），又稱對方需要接受精神治療，暗諷馬克龍有精神病。法國對此不滿，召回法國駐土耳其大使以示抗議。

阿拉伯國家罷買法國貨 斥馬克龍不尊重宗教自由【下一頁】

法國教師遇害案，因為馬克龍形容是「伊斯蘭恐怖主義」（Islamist terrorism）事件，令國內爭議上升至外交層面，引發法國和其他伊斯蘭教國家不和，近年表現強勢的土耳其更是對法國作出尖銳攻擊。

土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）周日（25日）發表電視演說，他表示：

「統治法國的那個人已經失去方向。他整天都在談論埃爾多安。先看看自己和想去的地方。我昨天已經在開塞利說了，他是一個病例，他真的必須接受檢查。」
（The person in charge of France has lost his way. He goes on about Erdogan all day. Look at yourself first and where you are going. I said in Kayseri yesterday, he is a case and he really must be checked up）

曼聯普巴據報退出法國國家隊 不滿馬克龍對伊斯蘭教言論【下一頁】

埃爾多安上周六（24日）也公開批評馬克龍：

「這個叫馬克龍的人，對穆斯林和伊斯蘭教有甚麼不滿？馬克龍需要在心理層面上接受治療。」
（What is the problem of this person called Macron with Muslims and Islam? Macron needs treatment on a mental level）

這番言論暗諷馬克龍有精神病，法國隨即召回駐土耳其大使抗議。法國政府也批評土耳其正在進行反法國的政治宣傳，在國內外散播仇恨，並形容埃爾多安的做法是危險。

責任編輯：陳啟賢

相關文章

美國首次有黑人獲任命樞機 曾批評特朗普赴教堂打卡
今日
美國首次有黑人獲任命樞機 曾批評特朗普赴教堂打卡
【美國大選】亨特拜登被爆性醜聞 Google搜尋「更改投票選擇」急增
今日
【美國大選】亨特拜登被爆性醜聞 Google搜尋「更改投票選擇」急增
【美國大選】拜登：特朗普粉絲笨蛋 民主黨有選民舞弊組織
今日
【美國大選】拜登：特朗普粉絲笨蛋 民主黨有選民舞弊組織
曼聯普巴據報退出法國國家隊 不滿馬克龍對伊斯蘭教言論
今日
曼聯普巴據報退出法國國家隊 不滿馬克龍對伊斯蘭教言論
【澳洲疫情】維多利亞州首次零確診 墨爾本封城111日
今日
【澳洲疫情】維多利亞州首次零確診 墨爾本封城111日
政治 外交 恐怖主義 馬克龍 埃爾多安 土耳其 法國 伊斯蘭教

上一篇文章

【美國大選】拜登《60分鐘時事雜誌》訪問 「特朗普咁玩分分鐘會贏」

下一篇文章

美國首次有黑人獲任命樞機 曾批評特朗普赴教堂打卡
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國大選】總統辯論結束 特朗普：拜登奧巴馬辦事不力 我才競選總統
【美國大選】總統辯論結束 特朗普：拜登奧巴馬辦事不力 我才競選總統
【美國大選】5000萬人提早投票 民調指3成人選舉日才投
【美國大選】5000萬人提早投票 民調指3成人選舉日才投
【美國大選】特朗普稱對黑人貢獻僅次林肯 拜登：林肯才最種族主義
【美國大選】特朗普稱對黑人貢獻僅次林肯 拜登：林肯才最種族主義
南韓接種流感疫苗後增至36人死 當局正研究是否需要煞停
南韓接種流感疫苗後增至36人死 當局正研究是否需要煞停
【BNO移民】英國政府停批NI碼 累大批人搵唔到工開唔到戶
【BNO移民】英國政府停批NI碼 累大批人搵唔到工開唔到戶
新型冠狀肺炎全球疫情（10月26日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月26日 時間15:00）