土耳其總統諷馬克龍有精神病 法國召回大使抗議

法國教師因展示伊斯蘭教先知穆罕默德漫畫而遭殺害，激化法國和一眾伊斯蘭國家的矛盾。土耳其總統埃爾多安直指，馬克龍已經失去方向（lost his way），又稱對方需要接受精神治療，暗諷馬克龍有精神病。法國對此不滿，召回法國駐土耳其大使以示抗議。

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法國教師遇害案，因為馬克龍形容是「伊斯蘭恐怖主義」（Islamist terrorism）事件，令國內爭議上升至外交層面，引發法國和其他伊斯蘭教國家不和，近年表現強勢的土耳其更是對法國作出尖銳攻擊。

土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）周日（25日）發表電視演說，他表示：

「統治法國的那個人已經失去方向。他整天都在談論埃爾多安。先看看自己和想去的地方。我昨天已經在開塞利說了，他是一個病例，他真的必須接受檢查。」

（The person in charge of France has lost his way. He goes on about Erdogan all day. Look at yourself first and where you are going. I said in Kayseri yesterday, he is a case and he really must be checked up）

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埃爾多安上周六（24日）也公開批評馬克龍：

「這個叫馬克龍的人，對穆斯林和伊斯蘭教有甚麼不滿？馬克龍需要在心理層面上接受治療。」

（What is the problem of this person called Macron with Muslims and Islam? Macron needs treatment on a mental level）

這番言論暗諷馬克龍有精神病，法國隨即召回駐土耳其大使抗議。法國政府也批評土耳其正在進行反法國的政治宣傳，在國內外散播仇恨，並形容埃爾多安的做法是危險。

責任編輯：陳啟賢