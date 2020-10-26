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【iPhone 12】 iPhone 12 或會出現消磁　蘋果建議使用MagSafe銀包 

科技 14:28 2020/10/26

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Apple剛於上周五開賣iPhone 12系列手機，有網民擔心其機背的磁石，會否對銀行卡或門卡等產生消磁影響。

蘋果（Apple）剛於上周五（23日）開賣iPhone 12系列手機，當中最大的賣點除了可支援 5G 網絡外，亦加入MagSafe功能，透過磁吸式技術令無線充電變得更穩固。不過，日前就有網民擔心其機背的磁石，會否對銀行卡或門卡等產生消磁影響。

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蘋果營銷副總裁Kaiann Drance接受訪問時，就有提及iPhone 12系列可能影響磁卡的事宜。Drance回應表示，由於信用卡的磁帶一般擁有較強的磁力，不會受iPhone 12的MagSafe磁吸式無線充電線圈影響，但其他例如酒店房卡等，則有機會被iPhone 12影響而消磁。他建議，此類比較容易被消磁的卡片，宜存放於Apple原廠的MagSafe皮革銀包內，因為當中擁有內部屏蔽的設計。

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現時，MagSafe皮革銀包的香港官方售價為港幣449元，設有海藍色、橙黃色、鞍褐色和黑色4種選擇。不過有外國 YouTuber就測試過，若將MagSafe皮革銀包貼在MagSafe矽膠護殼，將使其MagSafe充電器無法充電，用戶必須先將皮革銀包移除才可正常使用。

MagSafe皮革銀包的香港官方售價為港幣449元。（Apple官方網站）

MagSafe皮革銀包設有海藍色、橙黃色、鞍褐色和黑色4種選擇。（Apple官方網站）

責任編輯：施雯雯

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