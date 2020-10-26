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美國首次有黑人獲任命樞機 曾批評特朗普赴教堂打卡

環球社會熱點 14:18 2020/10/26

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天主教教宗方濟各（Pope Francis）公布任命13名新樞機，包括美國華盛頓教區大主教格雷戈里（Wilton Gregory），將成為美國首位黑人樞機。格雷戈里曾於今年6月批評美國總統特朗普，指他為赴教堂拍照打卡，以武力驅散示威者。

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【新冠疫苗】教宗方濟各促富國結束「疫苗民族主義」【下一頁】

教宗方濟各周日（25日）公布13名新樞機人選，72歲的格雷戈里也在其中，將於下月28日正式升任為樞機。格雷戈里發聲明表示，他懷著非常感恩和謙卑的心感謝教宗任命，使自己有機會與他更緊密合作照顧教會。

格雷戈里於美國芝加哥出生，於1983年獲任命為芝加哥教區輔理主教，2004年為亞特蘭大教區大主教，並於去年4月成為華盛頓教區大主教。

美國今年爆發大規模示威浪潮，華盛頓警方今年6月初以橡膠子彈和催淚彈驅散白宮外和平示威者，開路讓特朗普（Donald Trump）前往對面一所教堂，在門外手舉聖經供傳媒拍照。格雷戈里其後發表聲明，譴責特朗普以操縱手段濫用宗教場所，違背捍衛異己權利之天主教精神。

【美國示威】「教宗不會忍」大主教轟特朗普教堂打卡 【下一頁】

美國約翰卡羅爾大學（John Carroll University）神學教授Jim Bretzke表示，教廷一向避免成為新聞焦點，認為格雷戈里公開譴責特朗普後仍獲晉升，是值得關注的情況。

監督天主教神職人員的非營利組織BishopAccountability.org的負責人麥基爾南（Terence McKiernan）表示，格雷戈里升為樞機是一個里程碑，代表梵蒂岡終於認可黑人天主教徒及其在美國的重要歷史。

責任編輯：鄭錦玲

美國華盛頓教區大主教格雷戈里（身穿紅衣者）獲教宗方濟各任命，將成為美國首位黑人樞機。

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