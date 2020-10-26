【美國大選】亨特拜登被爆性醜聞 Google搜尋「更改投票選擇」急增

美國大選11月3日舉行，不少美國民眾選擇提前投票。不過，在民主黨總統候選人拜登兒子亨特被美媒連番爆出醜聞後，Google搜尋「我可更改投票選擇嗎？」（Can I Change My Vote?）的搜尋量急增，反映有大批選民希望更改其在美國大選的選擇。

拜登（Joe Biden）兒子亨特（Hunter Biden）周日被爆出疑似是他的吸毒、性愛影片後，Google搜尋「我可更改投票選擇嗎？」（Can I Change My Vote?）的搜尋量急增。

美國大選5870萬選民已提前投票 超越上屆總統大選 【下一頁】

根據Google搜尋趨勢顯示，其中在猶他州、愛達荷州、賓夕法尼亞州的搜尋量增加得較多。賓夕法尼亞州為其中一個關鍵搖擺州，手握20張選舉人票。威斯康星州、密歇根州、明尼蘇達州等都有一定的搜尋量。

以下為關於搜尋量急增的數據：

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與此同時，搜尋「亨特拜登 中國」（Hunter Biden China）的數量亦顯著增加。

而在上周美國總統最後一場辯論後，搜尋「我可更改投票選擇嗎？」（Can I Change My Vote?）的搜尋量亦曾急增。

有7個州分容許選民更改其提前投票的選擇，包括賓夕法尼亞州、威斯康星州、密歇根州、明尼蘇達州等。

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責任編輯：林嘉莉