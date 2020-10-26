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【港股小知識】港元持續強勢 聯滙制度原來歷史悠久

股樓投資 14:09 2020/10/26

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港元滙價持續強勢，上周多次觸及7.75元兌1美元強方兌換保證，金管局在周五（23日）在歐洲交易時段兩次承接美元沽盤，合共向市場注入246.45億港元，是金管局連續14個交易日入市，其後在紐約交易時段再承接2.92億美元沽盤，向市場注資22.63億港元。本港銀行體系總結餘周三（28日）將增至4,147.3億港元。

為甚麼金管局會有這種操作？原來一切都與聯繫滙率制度有關。

我們經常講的聯滙制度，自1983年10月17日在香港實施，即是已經實行了37年。根據聯滙制度，金管局要提供兌換保證，當港元湧現沽盤，兌美元滙價跌至7.85元的弱方保證時，金管局便要出手，買入港元沽出美元；相反，當資金流入不斷買入港元時，令港滙升至7.75元的強方保證時，金管局同樣要出手，但就要沽出港元買美元。

【港股追蹤】季度業績好過預期 鞍鋼獲大行睇好，詳情請按見下頁

若數到最初，本港在1863年是以白銀掛鈎的「銀元」作為法定貨幣；到1935年，白銀價格大幅波動，港府推出港元作為法定貨幣，並與英鎊掛鈎；到1972年，英鎊突然弱勢，港元棄英鎊而第一次跟美元掛鈎；不過到1974年，到美元處於弱勢，港元曾經脫鈎，改為自由浮動；最終到1983年，港元因前途問題及股災陰霾，港元滙價出現危機，曾跌至1美元兌9.6港元的歷史低位。促使當時港英政府同年宣布推出聯繫滙率，港元再度與美元掛鈎，滙率固定在1美元兌7.8元。

制度運作至今，曾經歷1997年亞洲金融風暴，當時國際大鱷沽空港股及期指，並同時散播港元脫鈎的謠言，令整個金融市場動盪不安。而當時由於聯滙調節力度不足，金管局為了對抗大鱷，不惜把港元拆息（HIBOR）一夜之間推高至300厘。在成功擊退大鱷後，金管局在1998年9月推出7項鞏固貨幣發行局制度的技術性措施，包括提供弱方兌換保證，並且調整貼現窗機制。
 

到2003年沙士危機，當時情況與金融風暴相反，不斷有資金湧入本港，加上人民幣強勢，令港滙不斷升值，市場炒作逆向脫鈎。於是金管局在2005年8月，宣布推出三項優化聯滙制度的措施，提供強方保證當港滙升至7.75時便會入市沽港元、弱方保證的滙率移至每美元兌7.85元滙率水平，以及金管局可在兌換範圍內進行符合貨幣發行局原則的市場操作，而經過改良的聯滙制度一直沿用至今。

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記者：葉志偉

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