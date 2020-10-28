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【iPhone系列影相比拼】降價iPhone 11定iPhone 12？比拼人像＋夜攝效果

科技 09:30 2020/10/28

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iPhone 12、iPhone 12 Pro日前已率先發貨，各位果迷會被降價的iPhone 11，還是處理器、屏幕、相機鏡頭均有升級的iPhone 12系列吸引？

蘋果（Apple）全新5G智能手機iPhone 12、iPhone 12 Pro日前已率先發貨。在新機iPhone 12系列推出後，iPhone 11 Pro及 iPhone 11 Pro Max都已正式在官網下架，iPhone 11 價錢則有下降，各儲存容量版本各減了800港元。未知各位果迷會被降價的iPhone 11，還是處理器、屏幕、相機鏡頭均有升級的iPhone 12系列吸引？

【iPhone 12實測】藍色iPhone 12系列開箱！MagSafe吸力十足？（有片）

據蘋果官網顯示，iPhone 11 64GB由原價5999港元，降至5199港元，比iPhone 12 mini還要便宜800港元；128GB則由原價6499港元，降至5699港元；256GB就由7299港元，減至6499港元。

iPhone 12系列價格

今次iPhone 12系列除了支援5G外，在相機表現方面如在自拍、超廣角時可加入夜拍模式（Dark mode），對比iPhone 11的表現有何分別？

經記者實測，在超廣角、人像景深、自拍對比的效果較明顯：

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【iPhone 12 系列相機實測】試玩 iPhone 12 Pro 三眼仔加LiDAR夜攝、Dolby Vision功能（有片）

室外超廣角對比：

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室內超廣角對比：

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記者：張寶燕

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