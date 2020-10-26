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【港股追蹤】季度業績好過預期 鞍鋼獲大行睇好

股樓投資 13:49 2020/10/26

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近期多隻中資股公布季度業績，在內地國內生產總值（GDP）第三季錄得4.9%按年增長後，市場預期企業季績也值得憧憬。其中鋼鐵股鞍鋼股份（00347）股價近期由低位反彈，最新公布的季績顯示，第三季純利按年出現近1.8倍增長，值得跟進。

公司公布，截至今年9月底止，按內地會計準則，實現營業收入達711.71億元（人民幣，下同），按年下跌8.3%。淨利潤則倒退23.1%，至13.25億元，每股盈利14.1分。

【港股追蹤】三桶油領導升市 有隻仲被大行唱好，詳情請按見下頁

但單計第三季的話，期內收入按年僅微跌0.1%；惟同期純利卻錄得同比近1.78倍增長，至8.25億元，好過市場及大行預期。

摩根士丹利（大摩）指，集團第三季盈利好過該行預期，主要原因為每噸毛利高於預期，其中受惠於汽車市場改善，冷軋鋼（CRC）盈利第三季有所復甦，估計冷軋鋼季度毛利約每噸350至400元。

該行指，指基於目前鋼價及下游需求結構，平板類產品企業的盈利勢頭料可持續至今年第四季。大摩同時維持對股份「增持」評級，給予目標價2.7元，以現價計，仍有近20%潛在上升空間。

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記者：葉志偉

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