▲ 【美國大選】拜登：特朗普粉絲笨蛋 民主黨有選民舞弊組織

距離美國大選11月3日不足10日，民主黨總統候選人拜登再次失言，稱總統特朗普的粉絲是「笨蛋」（chumps），惹外界爭議。此外，拜登又出現口誤，在演講影片中談及與奧巴馬執政時期，

「我們建立了美國政治史上最廣泛和最包容的選民舞弊組織。」（We have put together, I think, the most extensive and inclusive voter fraud organization in the history of American politics.）

白宮新聞秘書麥克納尼（Kayleigh McEnany）迅速在Twitter發文表示：

「拜登承認選民舞弊了！拜登聲稱擁有歷史上『最廣泛的選民舞弊組織』！」

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回顧4年前，民主黨總統候選人希拉莉曾用「可悲之人」（deplorables）形容特朗普支持者，言論當時已被多方批評屬歧視。拜登今次似乎未汲取教訓。

拜登出席賓夕法尼亞的造勢活動，場外有一群特朗普支持者，他表示：

「我會很認真為你們工作，包括為外面那群拿着咪的笨蛋。」（I’ll work asas hard for thosese who don’t support me as those who do, including those chumps with the microphone out there.）

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責任編輯：鄧燕君