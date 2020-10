【美國大選】拜登：特朗普粉絲笨蛋 民主黨有選民舞弊組織

距離美國大選11月3日不足10日,民主黨總統候選人拜登再次失言,稱總統特朗普的粉絲是「笨蛋」(chumps),惹外界爭議。此外,拜登又出現口誤,在演講影片中談及與奧巴馬執政時期,

「我們建立了美國政治史上最廣泛和最包容的選民舞弊組織。」(We have put together, I think, the most extensive and inclusive voter fraud organization in the history of American politics.)

白宮新聞秘書麥克納尼(Kayleigh McEnany)迅速在Twitter發文表示:

回顧4年前,民主黨總統候選人希拉莉曾用「可悲之人」(deplorables)形容特朗普支持者,言論當時已被多方批評屬歧視。拜登今次似乎未汲取教訓。

拜登出席賓夕法尼亞的造勢活動,場外有一群特朗普支持者,他表示:

「我會很認真為你們工作,包括為外面那群拿着咪的笨蛋。」(I’ll work asas hard for thosese who don’t support me as those who do, including those chumps with the microphone out there.)