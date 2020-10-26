曼聯普巴據報退出法國國家隊 不滿馬克龍對伊斯蘭教言論

法國教師遭殺害的事件，法國總統馬克龍痛斥血腥暴力行為，形容是「伊斯蘭恐怖主義」，言論引發非議。曾助法國奪得2018年世界盃冠軍的球星普巴（Paul Pogba）據報不滿馬克龍言論，決定退出法國國家隊。

阿拉伯國家罷買法國貨 斥馬克龍不尊重宗教自由【下一頁】

上周五評論事件時，馬克龍揚言：「團結和堅定是應付伊斯蘭恐怖主義邪惡行徑的唯一答案。」（Unity and firmness are the only answers to the monstrosity of Islamist terrorism.）結果引起國內外的穆斯林非議。

普巴據報本已因為遇害教師生前展示先知穆罕默德漫畫的不敬舉動，感到冒犯和沮喪，加上法國馬克龍政府其後悼念遇害教師，大肆批評伊斯蘭教，而未有考慮死者的冒犯行徑，終令普巴決定離開法國國家隊。

不過，普巴本人和法國足總暫未正式確認普巴市退出國家隊的消息。

普巴現年27歲，早年在法乙球隊Le Havre接受青訓，從2008年開始便代表法國隊參加U16賽事，並有出色表現，吸引不少球會注意，至2009年加入英超勁旅曼聯預備隊，但未獲重用。

普巴拒絕跟曼聯續約，並在2012年轉投意界祖雲達斯。至2016年，曼聯以破世界紀錄的8930萬英鎊轉會費重新羅致普巴。在2018年俄羅斯世界盃，普巴帶領法國國家隊勇奪冠軍。

責任編輯：陳啟賢