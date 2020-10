曼聯普巴據報退出法國國家隊 不滿馬克龍對伊斯蘭教言論

法國教師遭殺害的事件,法國總統馬克龍痛斥血腥暴力行為,形容是「伊斯蘭恐怖主義」,言論引發非議。曾助法國奪得2018年世界盃冠軍的球星普巴(Paul Pogba)據報不滿馬克龍言論,決定退出法國國家隊。

阿拉伯國家罷買法國貨 斥馬克龍不尊重宗教自由【下一頁】

上周五評論事件時,馬克龍揚言:「團結和堅定是應付伊斯蘭恐怖主義邪惡行徑的唯一答案。」(Unity and firmness are the only answers to the monstrosity of Islamist terrorism.)結果引起國內外的穆斯林非議。

普巴據報本已因為遇害教師生前展示先知穆罕默德漫畫的不敬舉動,感到冒犯和沮喪,加上法國馬克龍政府其後悼念遇害教師,大肆批評伊斯蘭教,而未有考慮死者的冒犯行徑,終令普巴決定離開法國國家隊。

不過,普巴本人和法國足總暫未正式確認普巴市退出國家隊的消息。

普巴現年27歲,早年在法乙球隊Le Havre接受青訓,從2008年開始便代表法國隊參加U16賽事,並有出色表現,吸引不少球會注意,至2009年加入英超勁旅曼聯預備隊,但未獲重用。

普巴拒絕跟曼聯續約,並在2012年轉投意界祖雲達斯。至2016年,曼聯以破世界紀錄的8930萬英鎊轉會費重新羅致普巴。在2018年俄羅斯世界盃,普巴帶領法國國家隊勇奪冠軍。

責任編輯:陳啟賢