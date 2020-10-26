曼聯普巴否認退出法國隊 批評報道是百分百假新聞

曼聯的法國中場普巴否認有報道指他將退出法國國家隊，並斥責部分傳媒對他報道不公，自己為此感到憤怒。普巴於個人Instagram回應事件時，直指報道是100%假新聞。

普巴表示，他對有關假新聞感到糟糕、憤怒、震驚及沮喪，將會向相關媒體採取法律行動。他質疑部分媒體利用他來製造假新聞，作出不負責任的報道，濫用新聞自由，影響其他人及他個人的生活。

普巴強調，自己討厭任何形式的暴力及恐怖主義。

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法國教師遭殺害的事件，法國總統馬克龍痛斥血腥暴力行為，形容是「伊斯蘭恐怖主義」，言論引發非議。

其後英國《太陽報》報道，普巴不滿馬克龍言論，決定退出法國國家隊。

報道亦稱，普巴本已因為遇害教師生前展示先知穆罕默德漫畫的不敬舉動，感到冒犯和沮喪，加上法國馬克龍政府其後悼念遇害教師，大肆批評伊斯蘭教，而未有考慮死者的冒犯行徑，終令普巴決定離開法國國家隊。

上周五評論事件時，馬克龍揚言：「團結和堅定是應付伊斯蘭恐怖主義邪惡行徑的唯一答案。」（Unity and firmness are the only answers to the monstrosity of Islamist terrorism.）結果引起國內外的穆斯林非議。

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普巴現年27歲，早年在法乙球隊勒亞費爾（Le Havre）接受青訓，從2008年開始便代表法國隊參加U16賽事，並有出色表現，吸引不少球會注意，至2009年加入英超勁旅曼聯青年軍，但未獲重用。

普巴拒絕跟曼聯續約，並在2012年轉投意界祖雲達斯。至2016年，曼聯以破世界紀錄的8930萬英鎊轉會費重新羅致普巴。在2018年俄羅斯世界盃，普巴帶領法國國家隊勇奪冠軍。

▲ 普巴上周六在曼聯對車路士的賽事上陣。

責任編輯：陳啟賢