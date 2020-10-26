新西蘭航空推「神秘假期」吸客　3300元經歷未知旅程

新冠肺炎持續，旅遊業持續低迷，航空業更是步入寒冬，早前有不同的航空公司都推出「原點降落」航班，反應熱烈，早前也有航空公司推出「神秘假期」，旅客需支付固定費用，才可以預訂整個套餐，以及須承諾直至出發兩天前，不會查找目的地。

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據《CNN》報道，推出「神秘假期」的便是新西蘭航空公司，這個套餐起價為599澳元（約3303.09元）起，並讓旅客選擇3個層級，分別為「很棒」、「豪華」以及「奢華」。此外，旅客也可選擇自己希望的出發日期，以及沒有興趣到達的地點。目的地為新西蘭境內20個地方，包括內皮爾（Napier）、昆士蘭省（Queensland）、但尼丁（Dunedin）等地。

事實上，新西蘭的疫新冠肺炎疫情已逐部緩和，早前澳洲單方面協定，新西蘭國民可飛往澳洲新南威爾士洲和北領地，毋須隔離，但若新西蘭國民返國時，就須接受14日隔離。整體而言，新西蘭當地市民仍然未能到其他國家地方旅遊。雖然國民未能到國外旅遊，但各界就非常支持在國內旅遊，新西蘭旅遊行業協會（Tourism Industry Aotearoa）早前就提議，當局可向國民提供200美元的「信用卡」，用於旅遊相關，如酒店等相關的消費。

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責任編輯：黎淑雯