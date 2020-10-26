  • 28°C
香港時間 : 20201026日 (一) 13:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【澳洲疫情】維多利亞州首次零確診 墨爾本封城111日

環球社會熱點 13:34 2020/10/26

分享：

在澳洲墨爾本封城111天後，其所屬的維多利亞州首次錄得本地零確診。

澳洲第二波新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情自6月底開始爆發至今，疫情重災區、墨爾本所屬的維多利亞州首次錄得本地零確診。為遏止第二波疫情，當局一度實施最嚴格的封城和宵禁措施，其中墨爾本已封城111天。

墨爾本所屬的維多利亞州是澳洲第二波疫情的中心，當地的確診數字和死亡人數佔全國累計確診和死亡人數9成。目前全國累計確診27,528，905人死亡。

當地7月份時，單日確診逾700宗，當局實施嚴格的封城和宵禁措施。墨爾本自7月初起進入封城狀態，其時單日確診逾百宗，後來確診數字逐漸回落，至今已封城111日。

今次是當地自6月9日以來，首次錄得本地零確診。當地民眾慶祝這個抗疫里程碑，在社交媒體帖文上有加上標籤#CovidVic和#DoughnutDay。惟據報當地北部郊區日前爆發疫情，有擴散趨勢。

歐洲多國確診破頂 澳洲墨爾本疫情再起【下一頁】

鑑於疫情受控，當局於上周一（19日）起放寬部份限制措施， 墨爾本民眾外出時間無限制， 但必須在住所方圓25公里範圍內， 食肆只可外賣；室外限聚令從5人放寬至10人，可來自兩個家庭。滑板公園、高爾夫球場、網球場都會重開。

在一系列安全指引下，墨爾本民眾還可以理髮、享用專職醫療服務（如理治療、言語治療等）、裝修房屋、洗車、競標等。

【移民澳洲】今年減技術移民簽證 17種職業優先獲批【下一頁】 

責任編輯：葉芷樺
 

相關文章

【移民澳洲】買樓花恐「受騙」？有住宅被指貨不對辦
2020/10/17
【移民澳洲】買樓花恐「受騙」？有住宅被指貨不對辦
【旅遊氣泡】17名新西蘭旅客被澳洲扣留 因違規轉飛墨爾本
2020/10/17
【旅遊氣泡】17名新西蘭旅客被澳洲扣留 因違規轉飛墨爾本
【移民澳洲】墨爾本被斥解封太慢 財長：每日千人失業
2020/10/19
【移民澳洲】墨爾本被斥解封太慢 財長：每日千人失業
【澳洲疫情】維多利亞州連續6日確診個位數 墨爾本人「放監」理髮
2020/10/19
【澳洲疫情】維多利亞州連續6日確診個位數 墨爾本人「放監」理髮
【移民澳洲】去年批近15萬永久簽證 咩職業最受歡迎？
2020/10/21
【移民澳洲】去年批近15萬永久簽證 咩職業最受歡迎？
疫情 墨爾本 澳洲 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【美國大選】拜登：特朗普粉絲笨蛋 民主黨有選民舞弊組織

下一篇文章

特朗普威脅炸毀埃塞俄比亞水壩 埃方傳召美大使促解釋（多圖）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（10月26日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月26日 時間13:00）
【美國大選】特朗普稱對黑人貢獻僅次林肯 拜登：林肯才最種族主義
【美國大選】特朗普稱對黑人貢獻僅次林肯 拜登：林肯才最種族主義
【美國大選】5000萬人提早投票 民調指3成人選舉日才投
【美國大選】5000萬人提早投票 民調指3成人選舉日才投
【BNO移民】英國政府停批NI碼 累大批人搵唔到工開唔到戶
【BNO移民】英國政府停批NI碼 累大批人搵唔到工開唔到戶
【美國大選】總統辯論結束 特朗普：拜登奧巴馬辦事不力 我才競選總統
【美國大選】總統辯論結束 特朗普：拜登奧巴馬辦事不力 我才競選總統
南韓接種流感疫苗後增至36人死 當局正研究是否需要煞停
南韓接種流感疫苗後增至36人死 當局正研究是否需要煞停