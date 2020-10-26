【澳洲疫情】維多利亞州首次零確診 周三起放寬限制

▲ 在澳洲墨爾本封城111天後，其所屬的維多利亞州首次錄得本地零確診。

澳洲第二波新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情自6月底開始爆發至今，疫情重災區、墨爾本所屬的維多利亞州首次錄得本地零確診。為遏止第二波疫情，當局一度實施最嚴格的封城和宵禁措施，其中墨爾本已封城111天。

墨爾本所屬的維多利亞州是澳洲第二波疫情的中心，當地的確診數字和死亡人數佔全國累計確診和死亡人數9成。目前全國累計確診27,528，905人死亡。

當地7月份時，單日確診逾700宗，當局實施嚴格的封城和宵禁措施。墨爾本自7月初起進入封城狀態，其時單日確診逾百宗，後來確診數字逐漸回落，至今已封城111日。

今次是當地自6月9日以來，首次錄得本地零確診。當地民眾慶祝這個抗疫里程碑，在社交媒體帖文上有加上標籤#CovidVic和#DoughnutDay。惟據報當地北部郊區日前爆發疫情，有擴散趨勢。

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維多利亞州州長安德魯斯（Daniel Andrews）在周一（26日）宣布，將於周二（27日）晚上11：59起，取消墨爾本的禁令，所有商店都可重開，包括紋身店、美容店等，可以重開。餐廳、咖啡店、酒吧等場所，室內最多可容納20人，在戶外最多可容納50位顧客。有餐廳、酒吧在安德魯斯的記者會結束前，已收到最少4個訂座電話。

鑑於疫情受控，當局於上周一（19日）起放寬部份限制措施， 墨爾本民眾外出時間無限制， 但必須在住所方圓25公里範圍內。滑板公園、高爾夫球場、網球場都會重開。在一系列安全指引下，墨爾本民眾還可以理髮、享用專職醫療服務（如理治療、言語治療等）、裝修房屋、洗車、競標等。

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責任編輯：葉芷樺

