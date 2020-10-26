【慳錢有方】荃灣廣場及新達廣場齊推餐飲優惠　高達半數消費回贈

▲ 荃灣廣場及新達廣場，10月及11月同步推出「滋味碟疊賞」及「美食無限LOOP」餐飲優惠，享高達半數消費回贈，並可以半價享受高級食府招牌菜。（荃灣廣場提供圖片）

新鴻基地產旗下荃灣廣場及新達廣場，10月及11月同步推出「滋味碟疊賞」及「美食無限LOOP」餐飲優惠，享高達半數消費回贈，並可以半價享受高級食府招牌菜，兼且同時賺取The Point by SHKP積分。

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兩大商場逾40間餐廳食肆消費滿指定金額，即送出指定餐飲贈券。即日起至11月19日，6時後於荃灣廣場內任何餐廳，消費滿400元送200元餐飲贈券。即日起至11月30日，於新達廣場指定食肆消費滿300元送150元餐飲贈券；消費滿100元送50元餐飲贈券。

除此之外，荃灣廣場即日起至11月13日，每周五推出半價招牌菜優惠，如大自然素食於10月30日推79元半價享用迷你三色骨、La Postre於11月13日推54元半價享用雜果麻糬窩夫(半份)等。荃灣廣場即日起至11月6日，亦推出滋味特集，在荃灣廣場Facebook專頁推出搵食情報系列，搜羅近20間餐飲食肆的搵食情報和滋味攻略，更會率先揭曉超筍美食優惠，包括Outback Steakhouse、Cowbean等。

▲ 大自然素食於10月30日推半價享用迷你三色骨79元（荃灣廣場提供圖片）

▲ La Postre於11月13日推半價享用雜果麻糬窩夫(半份)54元（荃灣廣場提供圖片）

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責任編輯：朱悅瀅