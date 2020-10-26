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華為Mate 30E Pro 5G低調更換處理器　疑為「去美國化」

科技 13:48 2020/10/26

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華為日前召開新品發布會，除推出最新旗艦手機Mate 40系列四款新機外，還低調地為去年發表的Mate 30系列，再推出一款新機Mate 30E Pro 5G。

自美國全面封殺華為後，中美科技戰可謂踏入白熱化階段。華為日前召開新品發布會，除推出最新旗艦手機Mate 40系列四款新機外，還低調地為去年發表的Mate 30系列，再推出一款新機Mate 30E Pro 5G。不過，新機就改用全新的Kirin 990E處理器。

華為新品 | 華為發表Freebuds Studio頭戴式耳機　主打主動消噪功能

【華為發布會】華為Mate 40旗艦手機系列終極亮相　最低售899歐元

根據華為官網顯示，Mate 30E Pro 5G的手機配置和功能與Mate 30 Pro 5G幾乎完全相同。新機採用Kirin 990E 5G 處理器，而其他規格配置，包括屏幕尺寸、解像度、RAM、儲存、相機鏡頭、電池容量、連線配置等，都與過往如出一轍。不過，雖然Kirin 990E 5G的處理器核心和Kirin 990 5G相同，但圖像處理器Mali-G76 則由16核變為 14 核，而神經網絡處理器則變成雙大核和單微核。

有中國科技博客於微博爆料指，Mate 30E Pro 5G不但悄悄地改用Kirin 990E處理器，亦盡可能將部份零件，更換為中國供應商，進一步加速去美國化。

【封殺華為】瑞典5G網絡基於安全理由　禁用華為、中興通訊設備

責任編輯：施雯雯

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