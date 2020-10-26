【美國大選】5870萬選民已提前投票 超越上屆總統大選

▲ 美國目前已有超過5,870萬名選民提前投票，超越上屆總統大選的提前投票總數。

美國總統大選11月3日舉行，多州正進行提前投票。美國有綫新聞網絡（CNN）指出，美國目前已有超過5,870萬名選民提前投票，超越上屆總統大選的提前投票總數。

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美國CNN、調查機構Edison Research與數據公司Catalist合作，對美國50州及華盛頓特區的選舉官員進行調查，指出美國已有5,870萬選民提前投票。

根據CNN分析，美國於2016年總統大選共有5,830萬張提前選票，佔該屆大選的整體投票數字約42%。因此本屆大選的提前投票數字目前已超越上屆大選。

據悉，目前超過一半（54%）提前選票來自美國頭16個競爭最激烈的州分，料對今屆大選結果發揮關鍵作用。

新澤西州、特拉華州和弗吉尼亞州為今屆大選提前投票率增幅較高的州分，選票分別較上屆大選增加超過9倍、7倍及6倍。三州分別擁有14張、3張及13張選舉人票。

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關鍵搖擺州的提前投票分布情況 州分（選舉人票數字） 民主黨選民比率（%） 共和黨選民比率（%） 佛羅里達州（29張） 43 36 北卡羅來納州（15張） 40 30 賓夕法尼亞州（20張） 70 20 亞利桑那州（11張） 42 34

關鍵搖擺州的提前投票數字也受關注，美國總統特朗普（Donald Trump）在上屆大選以輕微優勢取下佛羅里達州、北卡羅來納州、賓夕法尼亞州及亞利桑那州。

目前於上述關鍵搖擺州的投票數字顯示，民主黨選民佔的比率均較高。其中手握20張選舉人票的賓夕法尼亞州，民主黨選民更佔提前投票選民約7成，遠高於只得2成的共和黨選民。

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責任編輯：鄭錦玲