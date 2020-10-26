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特朗普威脅炸毀埃塞俄比亞水壩 埃方傳召美大使促解釋（多圖）

環球政治 13:11 2020/10/26

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特朗普威脅炸毀埃塞俄比亞水壩 埃方傳召美大使促解釋

美國大選進入直路，總統特朗普再有驚人之語，威脅炸毀埃塞俄比亞在靠近蘇丹邊境的尼羅河上遊興建的大型水壩，鬧出外交風波。埃塞俄比亞政府對此十分不滿，傳召美國駐當地大使，要求交代。總理府發聲明，強調不會對侵略屈服。

特朗普（Donald Trump）與蘇丹及以色列領袖通電話時，稱埃塞俄比亞復興大壩（Grand Ethiopian Renaissance Dam）造成非常危險的情況，威脅埃及生存，「他們（埃及）終將炸毀水壩，他們必須採取行動（they’ll blow up that dam. And they have to do something）。」

阿拉伯國家罷買法國貨 馬克龍籲停止【下一頁】

【流感疫苗】南韓死亡增 新加坡停用2款疫苗（附藥廠名單）【下一頁】

埃塞俄比亞政府關注事件，埃塞俄比亞總理艾哈邁德（Abiy Ahmed）的辦公室發聲明，形容埃塞俄比亞主權遭受威脅及冒犯，這些威脅違反國際法且沒有益處，強調不會對侵略屈服。外長傳召美國駐當地大使，要求澄清。

特朗普言論令國際社會震驚，認為特朗普為區內國家間的緊張關係火上加油。歐盟外交政策高級代表博雷爾（Josep Borrell）表示，埃及、蘇丹及埃塞俄比亞的水壩相關協議已近談妥，不應為局勢煽風點火。

祖籍埃塞俄比亞的內華達州議會議員Alexander Assefa去信白宮，斥特朗普言論分化及違反民主，損害進行中的外交協商進程。

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尼羅河是埃及生命之河，埃及絕大部分人口都居於尼羅河一帶，9成用水依賴尼羅河水，故對埃塞俄比亞在上遊主要支流興建水壩攔截河水非常憂慮。同為尼羅河流域國家的蘇丹亦關注影響，工程令區內局勢緊張。

責任編輯：林建忠

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