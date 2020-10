特朗普威脅炸毀埃塞俄比亞水壩 埃方傳召美大使促解釋（多圖）

▲ 特朗普威脅炸毀埃塞俄比亞水壩 埃方傳召美大使促解釋

美國大選進入直路,總統特朗普再有驚人之語,威脅炸毀埃塞俄比亞在靠近蘇丹邊境的尼羅河上遊興建的大型水壩,鬧出外交風波。埃塞俄比亞政府對此十分不滿,傳召美國駐當地大使,要求交代。總理府發聲明,強調不會對侵略屈服。

特朗普(Donald Trump)與蘇丹及以色列領袖通電話時,稱埃塞俄比亞復興大壩(Grand Ethiopian Renaissance Dam)造成非常危險的情況,威脅埃及生存,「他們(埃及)終將炸毀水壩,他們必須採取行動(they’ll blow up that dam. And they have to do something)。」

阿拉伯國家罷買法國貨 馬克龍籲停止【下一頁】

【流感疫苗】南韓死亡增 新加坡停用2款疫苗(附藥廠名單)【下一頁】

埃塞俄比亞政府關注事件,埃塞俄比亞總理艾哈邁德(Abiy Ahmed)的辦公室發聲明,形容埃塞俄比亞主權遭受威脅及冒犯,這些威脅違反國際法且沒有益處,強調不會對侵略屈服。外長傳召美國駐當地大使,要求澄清。

特朗普言論令國際社會震驚,認為特朗普為區內國家間的緊張關係火上加油。歐盟外交政策高級代表博雷爾(Josep Borrell)表示,埃及、蘇丹及埃塞俄比亞的水壩相關協議已近談妥,不應為局勢煽風點火。

祖籍埃塞俄比亞的內華達州議會議員Alexander Assefa去信白宮,斥特朗普言論分化及違反民主,損害進行中的外交協商進程。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【美國疫情】彭斯據報至少5名幕僚中招 幕僚圈人心惶惶【下一頁】

【巴西疫情】退役球星朗拿甸奴確診 未現病徵正隔離【下一頁】

尼羅河是埃及生命之河,埃及絕大部分人口都居於尼羅河一帶,9成用水依賴尼羅河水,故對埃塞俄比亞在上遊主要支流興建水壩攔截河水非常憂慮。同為尼羅河流域國家的蘇丹亦關注影響,工程令區內局勢緊張。

責任編輯:林建忠