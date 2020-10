阿拉伯國家罷買法國貨 斥馬克龍不尊重宗教自由【多圖】

法國早前有教師因為展示一幅關於伊斯蘭教先知穆罕默德的漫畫而遭殺害,總統馬克龍揚言捍衛言論自由,不會禁止國人展示相關漫畫。但言論惹來阿拉伯世界不滿,並發起杯葛法國貨;法國則指杯葛做法毫無根據,呼籲阿拉伯國家停止。

在多個富裕的阿拉伯國家,包括科威特、約旦和卡塔爾,不少商店和超市已經把法國貨下架;而較貧窮的利比亞、敘利亞和加薩地帶,則持續有不滿法國的示威。

法國外交部則指,這些杯葛法國貨的呼聲是毫無根據,只是由少數激進者推波助瀾。

多個信奉伊斯蘭教的國家和地區都有示威:

事件緣於10月中旬,法國一名教師在課堂上展示一幅先知穆罕默德的漫畫,雖然他事前已要求穆斯林學生暫時離開課室,但仍惹來不滿,並招致殺身之禍,引起法國廣泛迴響,要求捍衛言論自由。

總統馬克龍其後評論事件時表示,該名教師被殺是「伊斯蘭恐怖主義」(Islamist terrorism)事件,是「因為穆斯林企圖主導我們的未來」(Islamists want our future),但他強調法國「不會放棄我們的卡通漫畫」(not give up our cartoons)。

至周日,馬克龍再在Twitter以英文發帖指:

「我們不會屈服,永遠不會。我們本著和平精神,尊重所有分歧。我們不接受仇恨言論,並捍衛合理辯論。我們將永遠站在人類尊嚴和普世價值的一方。」

(We will not give in, ever. We respect all differences in a spirit of peace. We do not accept hate speech and defend reasonable debate. We will always be on the side of human dignity and universal values.)