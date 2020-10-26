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Facebook下令紐約大學研究人員　停止收集政治廣告數據

科技 12:53 2020/10/26

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美國紐約大學研究人員，正收集大量社交平台政治廣告數據，Facebook（FB）下令停止分享政治廣告數據。

美國即將舉行總統大選，社交平台向來是重要的宣傳工具之一。近日，美國紐約大學有研究人員，收集大量社交平台的政治廣告數據，卻引起Facebook（FB）關注，並下令停止分享政治廣告數據。

據《華爾街日報》報道指，紐約大學的研究人員正執行一項「NYU Ad Observatory」研究。該項目共有6,500人參與，透過瀏覽器擴展功能來收集數據，分析不同競選人投放網絡廣告的數據。FB指出，其研究人員違反社交網絡服務條款，並禁止繼續收集大量數據，如果研究人員沒有刪除已收集的數據，將不排除對其採取強制措施。

＜＜Facebook發表新AI語言模型　100種語言直接翻譯

＜＜【新冠肺炎】Facebook宣布新廣告政策　禁止反疫苗廣告

據了解，該研究項目為網民提供詳細的政治廣告數據，包括可以查看不同州份的廣告支出情況，每個候選人投放的廣告金額、投放時間以及觀看用戶等，比Facebook所提供的政治廣告支出透明度更高。

臨近總統大選，早前FB已經宣布，在選舉日之前禁止發布新的政治廣告，並在選舉當晚暫停顯示所有政治廣告，防止虛假信息在網上傳播。

責任編輯：李寶如

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