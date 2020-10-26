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【宏觀中國】推內需關鍵信號　第三季藍領就業V型反彈？

股樓投資 12:34 2020/10/26

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國內經濟數據持續向好，但唯一美中不足，乃需求的復甦速度滯後於供應，市場將之解讀為，就業前景不明朗，於是居民勒緊褲頭，不敢報復式消費。

【A股布局】茅台神話不再？　業績遜預期股價曾挫6.7%，請看【見下頁

但最近有調整顯示，藍領的就業情況有所反彈，或許會成為當局刺激內需消費的催化劑。根據《三季度中國藍領就業市場景氣報告》，藍領景氣度大幅改善，更達到歷史新高的3，達高於第二度的1.55，也勝過去年同度的1.83。

該報告指，藍領景氣度反映中國第二、三產業的基層就業市場走勢，由供需情況可見，從2020年6月起，招聘需求人數開始上升，7月同比漲幅為80%，8、9月也分別有43%和65%的增幅。

【滙豐喜訊？】《泰晤士報》：英國考慮允許銀行　重啟派息計劃，請看【見下頁

以區域計，第三季珠三角城市群的景氣度為19.45，招聘需求人數環比上升44.3%；長三角城市群則為16.03，按季漲幅為27.1%。

報告指，租賃和商務服務的景度高最佳，其次是房地產、交通運輸、倉儲和郵政等行業，但住宿和餐飲業仍然受疫情影響，景度度一直小於1。

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記者：林衛

藍領 行業 中國 經濟

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