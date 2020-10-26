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【美國疫情】彭斯據報至少5名幕僚中招 幕僚圈人心惶惶

環球社會熱點 12:41 2020/10/26

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美國疫情持續，再度波及美國白宮。美國副總統彭斯據報，身邊至少5名幕僚確診感染新冠肺炎。美媒指，彭斯幕僚圈人心惶惶，憂慮會有更同僚感染新冠肺炎。彭斯及夫人接受新冠肺炎檢測，結果呈陰性，獲白宮醫生批准繼續行程。

美國有線新聞網絡（CNN）引述消息人士指，繼彭斯（Mike Pence）幕僚長肖特（Marc Short）宣布確診感染新冠肺炎後，彭斯近身保鏢巴納（Zach Bauer）、彭斯高級政治顧問奧布斯特（Marty Obst）等人亦確診。

白宮幕僚長指華府不會控制疫情 拜登斥：舉白旗投降 【下一頁】

報道指，巴納的工作範圍是全日與彭斯一起，並協助彭斯處理多項工作。不過，報道指，巴納自上周二已接受居家隔離，因曾接觸過奧布斯特。巴納據報於上周六確診。

除了肖特外，彭斯一直未有對外公布其他中招幕僚的身份。美國白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）接受CNN訪問時表示，不應公開他人的個人資料，又指彭斯進行競選活動時會佩戴口罩，並保持社交距離。

根據美國疾控中心的定義，彭斯是肖特密切接觸者。不過，彭斯周日獲白宮醫生批准，到北卡羅來納州拉票，北卡羅來納州有15張選舉人票，為搖擺州分。

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責任編輯：林嘉莉

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