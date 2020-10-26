疫情刺激外賣需求 英國肯德基增聘5400人

疫情重挫英國經濟，但連鎖快餐店肯德基（KFC）卻逆市在英國和愛爾蘭招聘5400人。本次的招聘計劃獲政府資助，目標對象為16至24歲人士。

政府的封城措施下，外賣需求大增，自3月疫情爆發起，KFC已增聘4300人，今次又宣布額外增聘5400人，希望在年底之前達到今年增聘1萬人的目標。

KFC指，本次聘請的員工不論是全職或兼職，都會是長工，每周最少工作25小時。本次招聘由英國政府9月撥款20億英鎊（約203億港元）設立的「啟動計劃」（Kickstart Scheme）資助。

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因英國內教育程度較低的年輕人的就業問題嚴峻，單在在7月，就有約538,000名年輕人申請統一福利救濟金（Universal Credit），較3月時增加一倍以上。所以政府推出「啟動計劃」，讓更多年輕人重返勞動市場，政府會為受僱僱員支付全國最低工資，將持續到明年年底。



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