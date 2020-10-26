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【本地遊】旅遊業界指周末本地團不多　單靠本地需求難以維生

商業 12:28 2020/10/26

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政府日前放寬本地遊旅行團人數至最多30人，旅遊業界卻指反應不及預期樂觀。（資料圖片）

政府日前放寬本地遊旅行團人數至最多30人，旅遊業促進會總幹事崔定邦卻指，過去周末出發的本地團數目不是太多。香港導遊總工會理事長黃嘉毅亦指，本地遊反應不及預期樂觀，很多本地團仍未客滿。

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崔定邦於電台節目上表示，本地遊收費較「貼地」，但成本上升不少，因部分半天團收費只有60至70元，亦有本地團收費600多元包團餐，而人數限制令巴士載客量減少，加上要向旅客派發口罩等防疫物資。他補充，現時本地團只是勉強能夠應付成本，預計隨着第二期保就業計劃將於下月結束，屆時很多旅行社難以維持生計。

黃嘉毅在同一節目指出，報名本地遊的主要為熟客，單靠本地需求遠遠不足以令導遊有工開，對他們的生計幫助不大，以往導遊帶境外旅客購物有佣金收入，但本地團只能逐團計薪金。他期望，政府盡快實施健康碼，令本港與內地盡快通關，因內地客佔本港旅客8成。

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責任編輯：朱悅瀅

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