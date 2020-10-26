【韓國三星】南韓首富李健熙去世 遺產稅料達730億港元 繼承者們受關注

韓國首富、韓國電子巨頭三星集團主席李健熙周日（10月25日）逝世，終年78歲。李健熙2014年因心臟已住院多年，離世時家人陪伴在側。李健熙於1987年接手由父親李秉喆創辦的三星，當上集團主席，在他領導下三星不斷擴張，由當年的9000億韓圓增長到2014年的318.76萬億韓圓（2826億美元），據《福布斯》估算，李健熙身家近210億美元。韓媒報導，估計繼承遺產的人要繳10.6萬億韓元（折合約730億港元）遺產稅。

三星是全球最大的家族財團，其營收佔韓國GDP五分一，被指在韓國可呼風喚雨。李健熙有三女一子，長子李在鎔、長女李富真、二女兒李敘顯、小女兒李尹馨，四人中除孻女李尹馨，其他三個子女都都在三星集團扮演重要角色。長子李在鎔現為三星集團副會長，自父親李健熙2014年入院後，他被視為三星實際領導人，但有指各人在三星有其勢力，因此外界好奇內部權力在李健熙離世後，會不會出現變化。

長子及獨子李在鎔1968年在美國出生，畢業於首爾大學東亞歷史学系，在日本慶應大學獲得MBA以及哈佛大學商學院博士班畢業業。早在1991年加入三星集團。其妻子亦是大財團之後，是韓國最大食品集團大象會長之女，二人1998年結婚，育有一子一女，但於2009年離婚。李在鎔於2017年捲入前南韓總統朴槿惠「閨密門」案被判刑5年，上訴後洗脫大部分控罪罪名，但也關押近一年後才獲釋。

長女李富真於2010年被提升為新羅酒店和三星愛寶樂園的負責人，也是三星下屬公司中首位女總裁。她也是韓國女首富。次女李敘顯是三星旗下服裝公司「第一毛織」的社長，三星執行副總裁。最細女兒李允馨則因抑鬱症於2005年在紐約自殺，終年26歲。

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責任編輯：鄭靜珊