  • 27°C
香港時間 : 20201026日 (一) 12:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【歐洲第二波疫情】西班牙全國緊急狀態 首相擬尋求持續實施半年

環球社會熱點 11:32 2020/10/26

分享：

新型冠狀病毒肆虐歐洲，重災區西班牙收緊防疫措施，政府宣布再次封城，全國進入緊急狀態，限制不同地區民眾往來，並實施宵禁，新防疫措施初步有效期15日，但當局表明有意延長，將向國會尋求持續實施至4月。

【流感疫苗】南韓增至48人接種後死亡 無意叫停計劃【下一頁】

【巴西疫情】退役球星朗拿甸奴確診 未現病徵正隔離【下一頁】

西班牙政府周日宣布全國進入緊急狀態，地方政府獲得封鎖地區邊境的權力，禁止民眾流動，並會於晚上11時至早上6時實施宵禁，周日馬上生效。各地政府可享一定彈性，可因應區內情況調整宵禁時間1小時。

政府表示，封城令獲地區政府廣泛同意，甚至是地方主動要求實施禁令。西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）表示，情況非常緊迫，形容國家面對半世紀以來最嚴峻情況。

新措施初步有效期15日，惟桑切斯表明會向國會尋求持續實施6個月。這是西班牙自疫情爆發以來，第二度頒布全國緊急狀態令，是西班牙上世紀70年代民主化以來第4次進入緊急狀態。

【美國疫情】白宮幕僚長指華府不會控制疫情 拜登斥：舉白旗投降【下一頁】

【新冠肺炎】歐洲多國確診破頂 澳洲墨爾本疫情再起【下一頁】

西班牙是歐洲疫情最差的國家之一，累計確診人數達110萬，過去多日單日新增確診持續於約2萬宗高位徘徊，相當於本港每日新增約3000宗，死亡人數迫近3.5萬。

責任編輯：林建忠

相關文章

【流感疫苗】南韓增至48人接種後死亡 無意叫停計劃
今日
【流感疫苗】南韓增至48人接種後死亡 無意叫停計劃
【巴西疫情】退役球星朗拿甸奴確診 未現病徵正隔離
今日
【巴西疫情】退役球星朗拿甸奴確診 未現病徵正隔離
【美國疫情】白宮幕僚長指華府不會控制疫情 拜登斥：舉白旗投降
今日
【美國疫情】白宮幕僚長指華府不會控制疫情 拜登斥：舉白旗投降
【新冠肺炎】歐洲多國確診破頂 澳洲墨爾本疫情再起
2020/10/25
【新冠肺炎】歐洲多國確診破頂 澳洲墨爾本疫情再起
【美國大選】特朗普佛州投票撐自己 民主黨優勢收窄
2020/10/25
【美國大選】特朗普佛州投票撐自己 民主黨優勢收窄
疫情 西班牙 冠狀病毒 新冠肺炎 全球大流行 新冠肺炎疫情

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（10月26日 時間12:00）

下一篇文章

【美國疫情】白宮幕僚長指華府不會控制疫情 拜登斥：舉白旗投降
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國大選】特朗普稱對黑人貢獻僅次林肯 拜登：林肯才最種族主義
【美國大選】特朗普稱對黑人貢獻僅次林肯 拜登：林肯才最種族主義
【美國大選】5000萬人提早投票 民調指3成人選舉日才投
【美國大選】5000萬人提早投票 民調指3成人選舉日才投
【美國大選】總統辯論結束 特朗普：拜登奧巴馬辦事不力 我才競選總統
【美國大選】總統辯論結束 特朗普：拜登奧巴馬辦事不力 我才競選總統
南韓接種流感疫苗後增至36人死 當局正研究是否需要煞停
南韓接種流感疫苗後增至36人死 當局正研究是否需要煞停
新型冠狀肺炎全球疫情（10月26日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月26日 時間12:00）
【BNO移民】英國政府停批NI碼 累大批人搵唔到工開唔到戶
【BNO移民】英國政府停批NI碼 累大批人搵唔到工開唔到戶