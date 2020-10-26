【歐洲第二波疫情】西班牙全國緊急狀態 首相擬尋求持續實施半年

新型冠狀病毒肆虐歐洲，重災區西班牙收緊防疫措施，政府宣布再次封城，全國進入緊急狀態，限制不同地區民眾往來，並實施宵禁，新防疫措施初步有效期15日，但當局表明有意延長，將向國會尋求持續實施至4月。

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西班牙政府周日宣布全國進入緊急狀態，地方政府獲得封鎖地區邊境的權力，禁止民眾流動，並會於晚上11時至早上6時實施宵禁，周日馬上生效。各地政府可享一定彈性，可因應區內情況調整宵禁時間1小時。

政府表示，封城令獲地區政府廣泛同意，甚至是地方主動要求實施禁令。西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）表示，情況非常緊迫，形容國家面對半世紀以來最嚴峻情況。

新措施初步有效期15日，惟桑切斯表明會向國會尋求持續實施6個月。這是西班牙自疫情爆發以來，第二度頒布全國緊急狀態令，是西班牙上世紀70年代民主化以來第4次進入緊急狀態。

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西班牙是歐洲疫情最差的國家之一，累計確診人數達110萬，過去多日單日新增確診持續於約2萬宗高位徘徊，相當於本港每日新增約3000宗，死亡人數迫近3.5萬。

責任編輯：林建忠