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【iPhone 12】拆解iPhone12、iPhone12 Pro內部零件　屏幕及電池可互換

科技 11:29 2020/10/26

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外國零件商拆解iPhone 12和iPhone 12 Pro手機零件，發現其設計十分相似，手機電池可以交換使用。

蘋果（Apple）推出的最新旗艦手機iPhone12系列，終於在上週陸續出貨。外國零件商已迫不及待拆解手機內部零件，發現iPhone 12和iPhone 12 Pro兩款手機的零件設計十分相似，而手機電池可以交換使用。

專門拆解電子產品的iFixit公司，早前已率先測試新款iPhone，由於iPhone 12和12 Pro顯示屏同樣採用6.1寸屏幕，兩者可以交換使用。近日iFixit在拆解過程中發現，兩款手機內部設計大致相同，手機電池容量均為 2,815mAh ，即使交換電池仍能正常使用。

＜＜【iPhone 12 Pro 實測】iPhone 12系列鏡頭進化　實試三眼仔加LiDAR夜攝、Dolby Vision功能（有片）

＜＜iPhone 12 mini被抄　紅米擬推細芒旗艦手機

另外，iPhone 12比iPhone 12 Pro少一個鏡頭，但Apple 只加入一塊塑膠片填充空位，並沒有內置其他零件。iFixit亦單獨拆解Apple的MagSafe充電器，發現其設計非常簡單，採用磁鐵和充電線圈環繞而成。

iFixit指出，‌iPhone 12和iPhone 12 Pro的可維修性為6分（總分為10分）。iFixit表示，兩款手機主要採用模組塊零件設計，零件可以更容易替換。不過，新機採用Apple的獨特螺絲，並設有防水功能，可能會增加維修難度。

責任編輯：李寶如

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