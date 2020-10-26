▲ 【流感疫苗】南韓增至48人接種後死亡 無意叫停計劃

新冠肺炎全球大流行，不少高風險人士因應專家呼籲，注射流感疫苗。惟南韓持續出現多宗注射流感疫苗後死亡個案，目前已增至48人死，主要是70歲至80歲的長者。衛生官員表示，全國的免費流感疫苗接種計劃將繼續進行，未證實到死者死因是接種疫苗。

衛生部長朴凌厚周日（26日）重申，不會叫停疫苗接種計劃。他稱，疫苗接種的專家小組調查了26宗死亡個案，發現死者死亡與接種流感疫苗幾乎沒有關係，因此當局決定繼續計劃。

南韓17歲青年接種流感疫苗後死亡 當局指死因與疫苗無關【下一頁】

南韓接種流感疫苗後增至36人死 當局正研究是否需要煞停【下一頁】

朴凌厚補充，如果未發現流感疫苗致死，便煞停疫苗接種計劃，這才是不科學的。疾控中心亦周意說法，加上部分專家認為，停止該計劃很危險，當局未有意叫停計劃。朴凌厚指，南韓一年約有3000人死於季節性流感。

朴凌厚強調，注射流感疫苗的好處遠遠超過任何副作用，而且流感疫苗已在科學和歷史上證實有效。他又指出，冬季可能受新冠肺炎及流感夾擊，對疫情表示擔憂，這個風險更為印證了接種流感疫苗的重要。

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責任編輯：鄧燕君