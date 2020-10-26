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【商機處處】上海租車平台推「共享特斯拉」月租到分鐘租多少錢？

環球政經 11:56 2020/10/26

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美國電動車Tesla在內地大熱，開一輛「特斯拉」成為時尚標記。不過不是人人買得起，這倒成為商機，上海近日有租車平台推出「共享特斯拉」服務，可選Model 3、ModelS及ModelX三個型號，可分為月租、日租1200元、時租甚至分鐘計租，月租費用由1.2萬（人民幣、下同）元至3.5萬元不等，日租則1200元，分鐘租每分鐘2元。

【Tesla業績】Tesla業績勝預期　實現連續5季度盈利　大行分析師點睇？ 【 下一頁

【Tesla降價】Tesla降低Model S系列　在美國及中國兩地售價  【下一頁

有平台稱現時公司約有200輛特斯拉供租，租車者只需透過手機進入公司小程序，提供身份證，不用進行人臉識別，就租到車。Tesla在美國有推出租車服務，但此服務尚未推到中國。相信上海的出租特斯拉是汽車平台買入車後出租，跟Tesla公司並無關係。

 

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責任編輯：鄭靜珊

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