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【A股布局】茅台神話不再？　業績遜預期股價曾挫6.7%

股樓投資 11:15 2020/10/26

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周一（26日），A股繼續開市，滬深300指數低開0.7%，多少因重磅股貴州茅台（滬：600519）業績遜預期，股價下挫有關。

【螞蟻IPO】螞蟻集團招股價是多少？ 基金經理估呢個價...，請看【見下頁

茅台稱得上A股的股王，也是最大市值公司，最新業務差過預期，之前又遭到股東大幅減持，周一股價曾挫6.7%，難道茅台的股王神話不再？

茅台最新公布第三季業績，實現營業收入239.4億元（人民幣，下同），按年升7.2%，純利112.3億元，按年增6.9%，單季營收和淨利增速進一步放緩。

同時，股東榜名單中顯示，第三大股東貴州省國有資本運營有限責任公司在第三季減持了1,675.3萬股，持股比重由第二季尾的4%降至2.67%。

【欲哭無淚】難得抽中竟然棄購　柏傲莊I 連錄兩撻訂，請看【見下頁

當然，貴州省國有股東減持，可能出自疫情關係，當地政府手頭緊絀，索性沽貨套現用來周轉，未必關公司前景事，但業績持續放緩就需要望多兩眼。

根據券商分析，業績差過預期，主要因茅台酒發貨量較少所致，就比去年中秋國慶期間在傳統渠道的發貨較緩慢。今季來自經銷商的收入為23.5億元，微跌1.4%，直銷渠道實現營收32.8億元，大幅增長118.6%，反映公司正在布局直銷部分。

因此，市場普遍認為此乃茅台整頓銷售渠道的過程，實際市面終端供不應求的情況未變，故業績增速放緩，並不代表需求見頂，未來毛利率還有擴闊的空間，大多維持「買入」評級。

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記者：林衛

買入 貴州茅台（滬：600519） 遜於預期 滬深300指數 A股

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