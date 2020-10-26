【網民熱話】打工仔如何2年內擁有100萬？網民反問：有100萬又點呢？

工作了7年的網民稱，自己月薪1.8萬，沒有大學學位，只有個高級文憑，正努力讀兼讀學士學位課程。努力上進還希望在2年內能儲到100萬，求大家給意見。

有人提出買股買樓，有的講笑話過澳門賭兩手，但有網民反問，擁有100萬又如何？有人則認為可以「收埋慢慢搣」捱三五七年。

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今時今擁有100萬不會被形容為富翁，100萬連一層納米樓都買不起，車位或者得，擁有100萬只能作為短期目標。但要「賺」得 100萬又談何容易？

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責任編輯：鄭靜珊