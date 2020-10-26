【欲哭無淚】難得抽中竟然棄購　柏傲莊I 連錄兩撻訂

新世界（00017）旗下大圍站上蓋柏傲莊I，昨日（25日）次輪開售，率先發售181伙單位，予A組大手客買家，銷情理想，即日沽清181伙，套現逾24.7億元。不過，有上周六﹙17日﹚入市的買家選擇撻訂，料沒收82萬元訂金。

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據成交紀錄冊顯示，其中一宗撻訂單位為2A座46樓D室，實用面積350平方呎，一房間隔，於上周六（17日）首輪開售賣出，成交價824.1萬元，呎價23,546元，惟買家未有簽署正式合約，終撻訂離場，料失樓價5%的訂金，即約41.2萬元。

另一撻訂單位為2A座45樓D室，實用面積350平方呎，一房間隔，同於上周六賣出，成交價816萬元，呎價23,314元，買家最終撻訂，料失樓價5%的訂金，即約40.8萬元。值得留意的是，上周六為首輪開售之日子，更為A1、A2組大手客揀樓時段。

【欲哭無淚】屯門新盤開售4個月 只錄一宗成交 最後都撻訂【下一頁】

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