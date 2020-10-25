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長和赫斯基與Cenovus合併　換股交易涉資236億加元

即市財經 20:27 2020/10/25

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長和 （00001） 旗下赫斯基能源與Cenovus訂立安排協議，雙方完成一項市值236億加元（包括債務）的全股份交易中合併。赫斯基股東將以每股赫斯基普通股換取0.7845股Cenovus ，另外0.0651 Cenovus 認股權證。每份認股權證將賦予持有人於合併計劃完成後五年期間，按行使價6.54加元認購一股Cenovus普通股的權利。

緊隨交易完成後及任何認股權證獲行使前，預期Cenovus股東將擁有合併公司約61%，赫斯基能源股東將擁有約39%。交易完成後，預期HWEI將持有合併公司約15.7%。

合併公司將以Cenovus名稱營運，總部仍然位於阿爾伯特省卡爾加里。交易已獲赫斯基能源與Cenovus的董事會一致通過，預期將於2021年第一季完成。

創建一家新的石油及天然氣綜合能源公司，兼備上游及下游業務優勢，能增加自由現金流並為投資者提供優質回報機會。

長和將持不到20％ 無需進行相關權益會計

長和已與Cenovus訂立不可撤回之表決支持協議，同意於赫斯基能源股東特別大會上，將其40.19%赫斯基能源股份表決贊成。
 
交易須待Cenovus及赫斯基能源股東及加拿大阿爾伯特省法院批准，方可作實。除股東批准外，交易亦須取得監管機構以及加拿大阿爾伯特省女王法院的批准。

市場人士分析，合併後的公司將變得更強大、更具競爭力，規模比赫斯基大得多，每天生產750,000桶石油和天然氣，並具有660,000桶的煉油能力。

交易完成後，長和將持有合併公司不到20％的股份，今後無需進行相關權益會計，因此長和因油價偏軟而收益下降的風險將減低，但如果油價上漲，卻可獲得更大的價值。

相關文章：

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記者：陳韻妍

香港股票 天然氣 石油 長和（00001）

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