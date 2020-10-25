【柏傲莊大賣】柏傲莊I好搶手　次輪開售181伙旋即沽清

柏傲莊被喻為本年度的新盤王，今日次輪開售即沽清推出的181伙單位，果真叫好又叫座。柏傲莊絕非浪得虛名，皆因之前單是參觀視範單位已大排長龍，首批開售亦是旋即沽清，可見其吸引力。

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今日為柏傲莊I 次輪銷售首天，市場反應熾熱，吸引了大批準買家到場選購單位，181伙單位經已悉數售罊，套現逾$24.7億。消息指，今日錄33組大手客購3伙或以上 涉共101伙；另有一組大手買家斥資逾6050萬元，選購3伙3房戶及1伙一房戶。

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這個由新世界（00017）及港鐵（00066）合作位於大圍站上蓋的大型住宅項目開售至今，已經累售570伙單位，套現逾67億元。有見向隅客眾多，發展商表示，將積極與合作夥伴研究，擬第二期將緊接推出，加推單位應市。

▲ 新世界（00017）發展營業及市務部總監黃浩賢亦親身到現場

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記者：張以正