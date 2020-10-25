【螞蟻上市】螞蟻集團周二網上路演　傳A股IPO主要投資者提交報價每股68至69元人幣（第二版）

▲ 消息人士：螞蟻集團上海IPO投資者提交報價為68元至69元人民幣。

螞蟻集團（前稱螞蟻金服）AH股同步上市在即，集團公告網上路演時間為10月27日（周二），14時至17時。另外，路透引述消息人士表示，部分中國大型基金公司已經提交對其的上市報價，報價區間為每股68元至69元人民幣。根據當地市場規則，IPO最終價格將基於大型投資者的指導意見，該價格尚未披露。螞蟻對此不予置評。

圖解螞蟻集團發展歷程及業務

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阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲出席2020外灘金融峰會時表示，在上海確定了螞蟻金服的定價，「這是人類有史以來最大規模融資定價，也是5年來第一次在紐約城外完成如此大體量的定價」。他稱「在5年前，甚至3年前我們想都不敢想」。

（第二版新增網上路演時間）

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編輯：陳華