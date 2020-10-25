  • 25°C
香港時間 : 20201025日 (日) 16:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股焦點】跟誰學半年內遭沽空12次　惟股價不跌反升4倍

股樓投資 15:04 2020/10/25

分享：

中概股跟誰學（美：GSX）本周股價急挫，更曾單日暴跌30％。至於下跌原因，市場並無太多利淡消息，僅傳指跟誰學三季度收入低於市場預期，傳跟誰學三季度實際收入低於20億，市場原預期為21.2億。


跟誰學上市僅僅一年多，但做空報告卻不少，但跟誰學似乎是大部分沽空機構惡夢。今年以來，公司股價一直節節攀升，8月時一度上升至140美元以上。在周二暴跌前，公司今年以來一直已經上升了4倍，市值逾達千億元人民幣。

在今年，公司被5間機構沽空12次，包括著名沽空機構灰熊、香櫞及渾水等。其中渾水在5月的報告中指，跟誰學高達80％的用戶是假的。

第一份做空報告發佈於2月25日，跟誰學當時開盤價是45.55美元，到第12份做空報告發佈於8月7日發布，當日跟誰學最高價為141.78美元。

公開資料顯示，跟誰學成立於2014年，原先以對接老師和學生的教育O2O平台起家。2017年跟誰學開始轉型，聚焦C端業務，並大力發展K12在線直播大班課。

 

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

上一篇文章

【酒醉金迷@iM網欄】從《艾蜜莉在巴黎》看：香檳華麗的傳奇

下一篇文章

【美股焦點】Snap績後爆升三成　華爾街分析師：仲可以升多37%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【筍盤之選】港島豪宅區原來仲有低水筍盤? 僅500餘萬元就可進駐跑馬地
【筍盤之選】港島豪宅區原來仲有低水筍盤? 僅500餘萬元就可進駐跑馬地
【國泰裁員】冇左份工使乜驚 又多一間大企業增人手 康業招攬前空中服務員加盟物管行業
【國泰裁員】冇左份工使乜驚 又多一間大企業增人手 康業招攬前空中服務員加盟物管行業
【業主急沽貨】新盤搶客業主更急走貨 柏蕙苑劈14%沽 代理：買家2房價買到3房
【業主急沽貨】新盤搶客業主更急走貨 柏蕙苑劈14%沽 代理：買家2房價買到3房
【筍盤推介】 近市中心上車3房筍盤 裝修企理有山河開揚景 樓價都係「5球」幾
【筍盤推介】 近市中心上車3房筍盤 裝修企理有山河開揚景 樓價都係「5球」幾
【大行點睇】又一隻紅底車股　高盛上調呢隻股目標價至100元　距現價仍有逾7成升幅
【大行點睇】又一隻紅底車股　高盛上調呢隻股目標價至100元　距現價仍有逾7成升幅
【低水筍盤】同係新世界盤 樓齡5年元朗盤呎價僅1萬頭 市中心3房價買到呢個屋苑4房
【低水筍盤】同係新世界盤 樓齡5年元朗盤呎價僅1萬頭 市中心3房價買到呢個屋苑4房