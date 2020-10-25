【美股焦點】跟誰學半年內遭沽空12次　惟股價不跌反升4倍

中概股跟誰學（美：GSX）本周股價急挫，更曾單日暴跌30％。至於下跌原因，市場並無太多利淡消息，僅傳指跟誰學三季度收入低於市場預期，傳跟誰學三季度實際收入低於20億，市場原預期為21.2億。



跟誰學上市僅僅一年多，但做空報告卻不少，但跟誰學似乎是大部分沽空機構惡夢。今年以來，公司股價一直節節攀升，8月時一度上升至140美元以上。在周二暴跌前，公司今年以來一直已經上升了4倍，市值逾達千億元人民幣。

在今年，公司被5間機構沽空12次，包括著名沽空機構灰熊、香櫞及渾水等。其中渾水在5月的報告中指，跟誰學高達80％的用戶是假的。

第一份做空報告發佈於2月25日，跟誰學當時開盤價是45.55美元，到第12份做空報告發佈於8月7日發布，當日跟誰學最高價為141.78美元。

公開資料顯示，跟誰學成立於2014年，原先以對接老師和學生的教育O2O平台起家。2017年跟誰學開始轉型，聚焦C端業務，並大力發展K12在線直播大班課。

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