【螞蟻上市】井賢棟：歡迎全國社保基金繼續成為螞蟻集團股東

▲ 螞蟻集團井賢棟，歡迎全國社保基金繼續成為螞蟻集團主要股東。

螞蟻集團董事長井賢棟出席上海外灘金融峰會，表示螞蟻 集團第一家外部股東為全國社保基金，很榮幸為後者帶來高回報，歡迎繼續成為螞蟻集團股東。 井賢棟說， 「希望能給全國人民既產生回報，又提供服務」。

圖解螞蟻集團發展歷史

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另外， 井賢棟提到，小微企業是「雙循環」發展的重點， 提振內需，小微企業是活力所在，既是勞動的生產者，也是消費的帶動力。 只有小微企業實現了數字化，數字經濟才算真正到來。

井賢棟續表示，6年前只有1200萬商家使用數字支付，6年後幾乎每個角落都可以使用移動支付。 這幾年中國金融科技的發展讓人人為人人，人人都可以擁抱到數字化的來臨。

他認為，金融機構與科技企業必然走向合作共贏，又稱 銀行與科技的開放銀行成為全球重要發展趨勢，根本的驅動力是數字化。 最後，他總結，科技驅動、普惠發展、開放合作既是過去總結經驗的三個關鍵詞，也是面向未來的三個確定趨勢。

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編輯：陳華