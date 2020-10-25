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【美股焦點】Snap績後爆升三成　華爾街分析師：仲可以升多37%

股樓投資 14:50 2020/10/25

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第三季業績中，收入和用戶增速均大超預期，社交軟件Snapchat的母公司Snap股價即坐火箭，周三盤中一度上升超36％，最終收漲28.3％，報36.5美元， 市值一夜增150億美元。

不過36.5美元似乎不是盡頭，多間大行指Snap仲有得升。綜合彭博統計，Snap最高目標價已經達到50美元，相對周三的36.5美元收市價還有近37％的升幅。

予其50美元的最高目標價是Rosenblatt分析師Mark Zgutowicz，調升前目標價為35美元，維持「買進」評級。他認為，從收入增長來看，受疫情影響的品牌廣告商又重新回來，將推動公司廣告業務增長。

Snapchat的用戶群已覆蓋了美國13至24歲人口總數的90％，亦佔英國，法國，加拿大和澳大利亞同齡人口超過80％。

 

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