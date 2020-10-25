【美股焦點】剩係識炒疫苗股？　大行指呢隻肺炎檢測股潛力更大

新冠疫情持續多時，疫苗及醫療用品備受關注，但除此之外仍有一個領域同樣值得關注，該領域就是新冠肺炎檢測。新冠檢測領域的主要參與者之一雅培（美：ABT）剛公布的三季度業績超過了市場預期，華爾街多間大行亦指檢測需求可望延至2022年。

雅培第三季度淨利潤從去年同期的9.6億美元增長28.3％至12.32億美元，合計為69億美元；調整後每股收益達到98美分，遠高於市場普遍預期的91美分。

集團88億美元收入中，有8.81億美元為COVID-19的檢測，則佔總銷售近10％，令雅培的診斷業務收入大增38％至26.4億美元。

8月的時候，雅培的BinaxNOW獲得了美國FDA的緊急使用授權。BinaxNOW僅花費了5美元，可以在15分鐘內轉換檢測結果。而在3月份的時候，雅培的ID NOW快速分子新冠狀病毒檢測，獲得了FDA的緊急使用授權。其後，雅培還提供實驗室的診斷測試和抗體測試技術。

目前，美國聯邦政府已經同意購買價值7.6億美元的1.5億份雅培BinaxNOW檢測產品；世衛組織也將採購1.2億份新冠檢測產品，供應方為雅培和韓國體外檢測診斷公司SD Biosensor；加拿大政府於10月份與雅培達成了一項2050萬份新冠抗原快速檢測工具的採購協議。

雅培預計，第四季度與新冠檢測相關收入將進一步增長，而且至少在2021年之前，需求將保持強勁。

多間大行分析員亦看好，Wolfe Research分析師Steve Beuchaw預計，新冠檢測在2021年將為雅培帶來46億美元的收入，預計該公司明年的總收入為395億美元。

Needham分析師斯Stephen Unger稱，市場明顯低估了其收入的持久性，認為新冠測試需求至少可以持續至2022年。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機