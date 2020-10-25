【華為5G】美國禁華為行動　再多3個歐洲巴爾幹半島國家加入

中美科技戰在歐洲蔓延，保加利亞與北馬其頓、科索沃等3個歐洲巴爾幹半島國家，23日與美國簽署高速無線網路安全協議，加入美國國務院宣稱的「乾淨網路（Clean Network）」計劃；這項協議旨在排除華為及中興等中國5G技術供應商。

美國務院網站指出，5G乾淨網絡由跟美國「志同道合」的國家和企業所推動，以確保關鍵的電信網絡、雲端、數據分析、行動應用、物聯網、5G技術的安全。

據指，美國政府官員正試圖在歐洲拉攏各國，以聯手封殺華為及中興等中國5G供應商。美方不斷指稱華為利用自身技術，為中國政府從事情報工作，但中國政府亦不斷反駁，直指美方的行動只出於商業考量、以及旨在遏制中國發展。

美國駐索菲亞大使館稱，保加利亞加入了一個不斷壯大的國家和企業聯盟，「與越來越多的國家和企業齊一行動，致力保護其5G網路建設免受不受信任的供應商侵害」。

值得注意的是，今次參與封殺中國5G技術的巴爾幹半島地區，位於東歐至東南歐，過去與中國經貿關係密切，也是中國一帶一路倡議的戰略重點。

值得留意，保加利亞前總統羅森普列夫內利埃夫去年訪問赴中國時曾說，非常歡迎華爲這樣的中國企業在保加利亞投資，或再影響兩國外交關係。

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