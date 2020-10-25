▲ 【新冠肺炎】歐洲多國確診破頂 澳洲墨爾本疫情再起

歐洲第二波疫情持續惡化，多國確診新冠肺炎的病例再球頂，包括法國、意大利、奧地利、希臘。法國確診率倍增；奧地利60%的新增病例，與家庭聚會有關。另外，澳洲疫情熱點維多利亞州宣布，首府墨爾本延長限制措施，因北部郊區的疫情再起。

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歐洲

法國上周六（24日）新增4.5萬人確診，高過日前的4.2萬人，再刷新紀錄，累計確診增至108.6萬宗，全球第5高。周六再多138人不治，累計死亡升至3.5萬人。衛生部表示，在全部檢測中，確診率創新高，達到16%，較1個月前水平倍增。

奧地利上周六新增3614人確診，創單日新高，較日前的2571人的紀錄大幅增加，累計確診增至近8萬。奧地利有1002名患者需住院接受治療，其中172人轉送至深切治療部。衛生部指出，上周五（23日）發布的分析報告顯示，在過去一周，約60%患者曾參與家庭聚會。

意大利新增近2萬人確診，再次創新高，重災區為北部米蘭所在的倫巴第大區（Lombardy）、南部那不勒斯所在的坎帕尼亞大區（Campania）及拉齊奧區（Lazio）。雖然當地出現反對擴大限制措施的示威，更演變成警民衝突，但當局仍有意再收緊限制。

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澳洲

自8月初以來，墨爾本疫情嚴峻，當局要求商店關閉實體店，只可提供線上服務，500萬居民被禁足。當局原定上周六宣布解除禁令，但確診病例反彈，因此決定延長限制。

維多利州新增6宗確診病例，均與北部郊區疫情有關。當地6個家庭上周二（20日）爆疫，目前擴散至11戶。該州死亡累計817人，佔全國死亡人數的逾9成。澳洲累計2.7萬人確診，較其他發達國家少。

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責任編輯：鄧燕君