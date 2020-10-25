【中美角力】橋水達利奧：人民幣未來將取代美元　現為中國推動國際化良機

▲ 橋水達利奧認為，現在是中國推進人民幣國際化的良機。

全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）創辦人達利奧（Ray Dalio）出席上海外灘金融峰會時指出，雖然美國依然控制清算體系， 但長遠而言，投資者終將找到替代風險的方法，從而削減其影響力。他提出，人民幣未來將取代美元，而現在正是中國推動 人民幣國際化並發展金融的良機，隨著中國資本市場的開放，投資中國強大的基本面下，中國將會吸引更多有利的資金流入。

達利奧解釋，對長期貨幣和信貸周轉的觀點，是基於近500年來儲備貨幣帝國的研究，首先是荷蘭帝國和荷蘭盾，兩者後來被大英帝國和英鎊所取代，之後又被美國和美元取代，而他料兩者將逐漸被中國及人民幣取代。

達利奧強調，美國和美元仍然非常強勢，因為世界上大多數人都用美國印製的鈔票來購買商品，美國依然控制着清算體系，如果發生資本戰爭，便能切斷資金流，尤其是存在大量美元計價債務的時期，短期內有一定影響力，長遠而言，受制於此的投資者將找到替代風險的方法，並削減其影響力。

他同時表示，投資者對美元債券配置的權重過高，其名義收益率爲零，實際收益率則爲負數，並會產生更多的新債務和新資金，認為持有債券並不合理及存有風險。

他認為，目前是中國對人民幣進行國際化並發展金融中心的行動良機，隨著中國資本市場的開放及其強大基本面，中國將會獲得有利的資金流。

相關文章：【鱷王分析】達利奧：資本主義需重新設計 「美國如75年帝國 勢力正減弱」

【中美角力】橋水達利奧警告中美經濟戰可變真正戰爭 以二戰為鑑

【MPF理財第一步】整合強積金戶口 BCT MPF專家助你管理MPF資產

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！http://bit.ly/MrShek

編輯：陳華