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【美股焦點】蔚來小鵬汽車都是佢客戶　呢隻股年內已升逾170%

股樓投資 13:41 2020/10/25

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智能汽車語音交互技術公司（美：CRNC）周五再漲5％，年內漲幅已逾170％。Cerence較早前宣布，小鵬汽車（美：XPEV）最新車載系統Xmart OS將採用Cerence的語音識別和自然語言理解技術，並在G3SUV和P7兩款車型率先應用。

除了小鵬汽車，Cerence還為中國多個汽車廠商提供語音識別技術，包括蔚來（美：NIO），北汽（01958），東風（00489），吉利（00175）及長城汽車（02333）。

【美股分析】英特爾業績差劣　竟成為看好這五股的理由?  【下一頁

據英特爾的行業研究報告，Cerence在車載語音助手市場中排名第一，阿里巴巴（09988），SoundHound，Aiqudo，Google（美：GOOGL），微軟（美：MSFT），亞馬遜（美：AMZN），Apple（美：AAPL），Hi Auto，百度（美：BIDU）分別排第2到10位。

 

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撰文 : 周兆邦

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