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【螞蟻上市觸礁】究竟馬雲說了甚麼　觸發螞蟻集團中港上市急煞停？

新經濟追蹤 22:03 2020/11/03

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螞蟻集團 （新上市編號：06688） AH股原訂於周四（5日）同步上市，惟就在螞蟻上市前夕，螞蟻上市突然煞停。據螞蟻集團在上交所及港交所的公告，均指出由於螞蟻集團實際控制人及執行董事長、總經理被監管約談，及金融科技監管環境發生變化等重大事項事項，可能會使得螞蟻集團不符合相關發行上市條件，或者信息披露要求，因此決定暫緩螞蟻AH股上市。螞蟻上市觸礁震驚市場，市場估計螞蟻上市煞停，與阿里巴巴 （09988） 兼螞蟻集團創辦人馬雲在外灘金融峰會上一番言論有關。究竟馬雲當天說了甚麼？

螞蟻中港上市觸礁，各方如何回應？【下一頁】

抽螞蟻的孖展利息及本金點算？詳見【下一頁】

馬雲在外灘金融峰會上直接抨擊中國銀行業發展，直言中國銀行業一直延續「當鋪思維」，所謂當鋪思維，即向抵押和擔保者提供資金周轉。

「我這幾年跟很多企業家交流，中國的金融當舖思想最為嚴重，要麼是資產全押了出去，壓力巨大；要麼肆無忌憚貸款，不斷加槓桿，負債搞的很大。」

馬雲認為，金融的本質是信用管理，必須改變金融的當鋪思維，依靠信用體系。馬雲指，螞蟻集團反映馬雲對未來銀行新形態的想法和探索。從創辦支付寶，建立螞蟻芝麻信用分等信用體系，打通企業、個人和央行征信系統，並促成個體消費和投資的便捷程度。

圖解螞蟻集團發展史

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馬雲表達自己對目前中國銀行業的理解，認為金融單靠資產和抵押會走向極端，企業壓力大、動作會變形，有些人會肆無忌憚貸款，不斷增加槓桿，令負債無限大，「你向銀行借10萬塊（元人民幣），你有點慌；借1000萬（元人民幣），你和銀行都有點慌；借10個億（元人民幣），你一點不用慌，銀行會很慌。」

他又說，銀行喜歡貸款給好的、不需要錢的企業，結果讓很多好企業變成了壞企業，形成了多元化的投資，錢太多也惹事。

馬雲強調，金融當鋪思維不可能支持未來發展的需求，未來終將取代當舖思想是以大數據為基礎的信用體系，而大數據的信用體系才是真正讓信用等同財富。

「其實要飯的，也必須有信用，沒有信用，連飯都要不到。」

馬雲：巴塞爾像老年人俱樂部

馬雲同時指，巴塞爾比較像一個老年人俱樂部，要解決的是運轉了幾十年的金融體系老化的問題，系統複雜的問題。

「大銀行更像是大江大河和血液的主動脈，但是我們需要湖泊、需要水塘，需要小溪小河，需要各種各樣的沼澤地，缺少了這些生態系統，我們才會澇的時候澇死，旱的時候旱死，所以今天我們國家是缺乏金融系統的風險，不是金融系統性風險。」

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編輯：陳華

香港股票 IPO 螞蟻集團（06688） 阿里巴巴－SW（09988） 馬雲 金融 銀行 大數據 阿里巴巴

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