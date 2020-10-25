【美股焦點】呢隻股第三季業績超預期股價急升　大股東高瓴資本又賺一倍

高瓴資本有份持股的艾利科技（Align Technology）（美：ALGN）發布第三季度財報好於預期，股價連升多日。公司第三季營收為7.34億美元，按年增長20.9％；利潤1.771億美元，增長幅度為39.3％，利潤率24.1％。

艾利科技Align Technology，是一間牙齒矯正器和牙科3D數字掃描儀製造商，也就是隱適美牙套的設計，生產和銷售者，集團亦是標普500成分股。艾利科技的英文名稱是Align Technology，Align的中文意思是為「排列，對齊」。

截至的是，2019年四季度高瓴資本將艾利科技增持至其第三大持倉。2020年6月30日上半年，高瓴資本雖然減持25％股份，但艾利科技仍為高瓴第13大持倉，醫療健康板塊的第四大持倉。

數據顯示高瓴平均持倉成本為213.78美元，公司周五收報469.56美元，意味股價已翻逾一倍。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機