▲ 【美國疫情】彭斯幕僚長及高級顧問確診 彭斯檢測呈陰性

美國白宮的疫情持續，副總統彭斯的幕僚長及高級顧問確診新冠肺炎。兩人都是彭斯近身的助手，彭斯及夫人已接受檢測，結果呈陰性。彭斯發言人表示，彭斯及夫人健康情況良好，彭斯將按跟疾控中心的指引，維持原定工作議程。根據美國疾控中心的定義，彭斯是幕僚長肖特（Marc Short）密切接觸者。

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彭斯辦公室上周六（24日）發聲明稱，肖特自從出現病徵，就開始隔離，並配合當局的追蹤工作。發言人奥馬利（Devin O'Malley ）續稱，彭斯及夫人情況良好，雖然彭斯屬肖特的密切接觸者，但經諮詢白宮醫生後，彭斯會按疾病防中心的指引繼續工作。

彭斯仍計劃周日（25日）前往北卡羅來納州拉票。彭斯日前完成大選拉票工作後，乘坐「空軍二號」返回華盛頓時有佩戴口罩。

此外，全國廣播公司（NBC）引述消息指，彭斯的高級政治顧問奥布斯特（Marty Obst）也確診。他於10月7日與彭斯出席在鹽湖城的辯論，活動結束後未見戴上口罩。

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▲ 彭斯3月時，近距離與肖特說話。

責任編輯：鄧燕君