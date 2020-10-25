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【美國疫情】彭斯幕僚長及高級顧問確診 彭斯檢測呈陰性

環球社會熱點 12:25 2020/10/25

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【美國疫情】彭斯幕僚長及高級顧問確診 彭斯檢測呈陰性

美國白宮的疫情持續，副總統彭斯的幕僚長及高級顧問確診新冠肺炎。兩人都是彭斯近身的助手，彭斯及夫人已接受檢測，結果呈陰性。彭斯發言人表示，彭斯及夫人健康情況良好，彭斯將按跟疾控中心的指引，維持原定工作議程。根據美國疾控中心的定義，彭斯是幕僚長肖特（Marc Short）密切接觸者。

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FDA完成調查 兩款新冠疫苗在美國恢復測試【下一頁】

彭斯辦公室上周六（24日）發聲明稱，肖特自從出現病徵，就開始隔離，並配合當局的追蹤工作。發言人奥馬利（Devin O'Malley ）續稱，彭斯及夫人情況良好，雖然彭斯屬肖特的密切接觸者，但經諮詢白宮醫生後，彭斯會按疾病防中心的指引繼續工作。

彭斯仍計劃周日（25日）前往北卡羅來納州拉票。彭斯日前完成大選拉票工作後，乘坐「空軍二號」返回華盛頓時有佩戴口罩。

此外，全國廣播公司（NBC）引述消息指，彭斯的高級政治顧問奥布斯特（Marty Obst）也確診。他於10月7日與彭斯出席在鹽湖城的辯論，活動結束後未見戴上口罩。

瑞德西韋獲美FDA開綠燈 世衛曾稱沒有療效【下一頁】

賀錦麗捲拜登中國投資醜聞 被列「主要聯絡人」【下一頁】

緊貼「美國大選」選情及影響，登入iet2.hket.com/us-election2020/index.html

彭斯3月時，近距離與肖特說話。

責任編輯：鄧燕君

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