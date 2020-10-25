橋水Ray Dalio：超級看好中國　已加倉呢幾隻科技股

全球規模最大的對沖基金橋水基金創始人達利奧（Ray Dalio），近日接受媒體採訪時披露，其中國基金年初至今收益高達25％，並指幾乎所有人都低估了中國市場的投資機會。

達利奧以高新科技的發展為例，指全球只有兩個國家成氣候，就是美國和中國。如果看好人工智能，中國和美國是最好的選擇。但他認為美國市場被過度投資，而中國市場卻被低估。他指中國市場越來越開放，人民幣加速國際化，流動性和資本結構也得到改善，中國會吸引更多資本，故他繼續看好中國市場發展。

據橋水基金最新披露的持倉情況顯示，旗下基金多增持多隻中國科技股，另外亦加倉兩隻中國ETF，分別為安碩中國大盤ETF及安碩MSCI中國指數ETF，其中的加倉幅度分別為717％及486％，排總持倉的第7及8位。

以下是其基金增持的科技股：

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機