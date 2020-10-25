▲ 【美國大選】賀錦麗捲拜登中國投資醜聞 被列「主要聯絡人」

美國大選11月3日舉行在即，民主黨總統候選人拜登「電郵門」醜聞擴大，副手賀錦麗亦被揭牽涉其中。美媒報道，拜登哥哥吉姆曾發出一封電郵，提及與中國企業的投資計畫，並將賀錦麗等民主黨人列為「主要聯絡人」。

霍士新聞（Fox News）取得電郵，指拜登兒子亨特（Hunter Biden）從中國企業「華信能源」獲利，多名民主黨重量級人馬也捲入當中。這與《紐約郵報》早前報道亨特的電腦或硬碟一事無關。

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霍士新聞報道，拜登哥哥吉姆（Jim Biden）於2017年5月15日寄出一封名為「第一階段計劃的國內主要聯絡人」的電郵，除了點名列出賀錦麗（Kamala Harris），還有參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）、紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）、紐約市長白思豪（Bill de Blasio）等。

目前不清楚名單上的人是否曾因此與中國企業聯絡過。

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報道又指，吉姆和亨特與中國能源企業「華信能源」的行政總裁，於2017年5月曾討論安排與拜登會面。該電郵提議，將一間公司的20%股份轉讓給「H」，而其中10%則由「H」交由「大人物」（the big guy）持有。

亨特早前的中國合作夥伴鮑布林斯基（Tony Bobulinski）證實，「大人物」是指拜登。

拜登陣營回應稱，拜登早已公開個人稅務資料與財務報告，並未涉及任何在中國的投資，拒絕評論霍士新聞取得的電子郵件。賀錦麗的辦公室亦拒絕評論一事。

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責任編輯：鄧燕君